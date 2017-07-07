За полгода ямальцы переплатили за ЖКУ почти полмиллиона рублей

После июльского повышения цен на коммунальные услуги рост платы за ЖКУ для ямальцев не должен превысить 4,1 процента. Об этом на совещании с главами муниципалитетов заявил директор окружного департамента Госжилнадзора Сергей Карасев.

Он также отметил, что, по сравнению с первым полугодием 2016 года, в 2017-м число жалоб на рост платы за жилищно-коммунальные услуги снизилось. А вот фактов завышения цен на ЖКУ, напротив, стало больше: за первые шесть месяцев 2016-го ямальским Госжилнадзором было выявлено 15 таких фактов. В этом году – уже 47.

«Тарифы на коммунальные услуги повышаются раз в год с 1 июля. Соответственно, и плата граждан за коммунальные услуги меняется в этот период, а не в какой-то другой. Если в платежке необоснованно высокая сумма – прямая дорога в Госжилнадзор. В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений ежемесячно осуществляется мониторинг соблюдения предельных индексов в муниципальных образованиях, а данные предоставляются в ФАС России. Власть на местах также должна контролировать ситуацию и не допускать необоснованного роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги», – сказал Сергей Карасев.

По всем выявленным фактам инспекторами Госжилнадзора выданы предписания. Общая сумма перерасчета, которую получили ямальцы после проверок, – 452 тысячи рублей.