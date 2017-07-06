Наркоторговцу смягчили срок за сотрудничество со следствием

Пять лет колонии получил житель города за торговлю наркотиками. Собственно, по закону ему грозило до 20 лет лишения свободы, однако суд и правоохранители приняли во внимание тот факт, что подсудимый всячески сотрудничал со следствием. Согласно материалам уголовного дела, 33-летний горожанин занимался сбытом гашиша. За этим занятием он и попался полицейским.

При задержании у него изъяли около 12 граммов наркотика. Отпираться задержанный не стал, сразу признался в содеянном и оказывал содействие при расследовании.

«Учитывая, что подсудимый активно сотрудничал со следствием и признал вину полностью, заключил с органами следствия досудебное соглашение, ему был назначен не столь значительный срок. Суд учел все обстоятельства и позицию государственного обвинителя и назначил ноябрьцу наказание в виде пяти лет лишения свободы», – рассказал «Ноябрьск 24» старший помощник прокурора Денис Столбовских.