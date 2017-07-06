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В Ноябрьске решают судьбу «зебры» у здания мэрии

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В Ноябрьске решают судьбу «зебры» у здания мэрии

Местные власти намерены изменить организацию движения на центральном перекрестке у здания администрации. Сейчас решается вопрос о возможном переносе пешеходного перехода, который соединяет здание мэрии с центральной городской аллеей. 

Перспективные изменения обсудят на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. Как рассказал начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин, уже собраны несколько предложений от разных проектных институтов.
А вот судьба еще одной «зебры», которая расположена на ул. Высоцкого в районе дома № 6, уже окончательно решена. Как постановила комиссия, переход там установлен с нарушениями. Уже на следующей неделе «зебру» начнут «переселять» ближе к перекрестку с улицей Магистральной.

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