В Ноябрьске решают судьбу «зебры» у здания мэрии

Местные власти намерены изменить организацию движения на центральном перекрестке у здания администрации. Сейчас решается вопрос о возможном переносе пешеходного перехода, который соединяет здание мэрии с центральной городской аллеей.

Перспективные изменения обсудят на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. Как рассказал начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин, уже собраны несколько предложений от разных проектных институтов.

А вот судьба еще одной «зебры», которая расположена на ул. Высоцкого в районе дома № 6, уже окончательно решена. Как постановила комиссия, переход там установлен с нарушениями. Уже на следующей неделе «зебру» начнут «переселять» ближе к перекрестку с улицей Магистральной.