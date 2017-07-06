У «Северянки» появился «наследник»

Дома, которые ранее обслуживала управляющая компания «Северянка», взял под свое крыло управдом из Пурпе. Региональная жилищная компания будет следить за состоянием 185 домов, это примерно половина от оставленных фирмой Гочи Казиева.

«Новая управляющая компания 30 июня приступила к работе, все эти дома уже под управлением. Отмечу, что тарифы для собственников на содержание жилого фонда не изменились», – говорит начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин.

Напомним, в апреле 2017 года руководитель управляющей компании «Северянка» Гоча Казиев добровольно сдал лицензию. «Наследство» управляющей компании – 385 домов – осталось бесхозным. Пять раз администрация выставляла дома на конкурс, но желающих среди местных управдомов обслуживать проблемный жилой фонд не нашлось.

Те дома, которые не взяла обслуживающая компания из Пурпе, по решению собственников перешли на непосредственный способ управления.