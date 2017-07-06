Ямальский фонд капремонта получил с должников почти пять миллионов рублей

На сегодняшний день Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЯНАО подал уже девять тысяч исков на неплательщиков. С должников в судебном порядке удалось взыскать почти пять миллионов рублей. Как отмечает директор фонда Андрей Касьяненко, пока ни одного судебного разбирательства структура не проиграла.

«Мы ведем активную претензионную работу, рассылаем письма, должники получают судебные приказы от мирового суда. Если это не имеет действия, тогда разбирательства проходят уже в судах общей юрисдикции. Пока ни одного проигранного иска у нас нет. Но я хочу отметить, что не всегда дело доходит до суда. 70 процентов неплательщиков, после того как получают претензию, долги оплачивают. И я хотел бы обратить внимание, что оплата взносов на капитальный ремонт является обязанностью собственника по закону. Исключение: аварийные дома и дома, где меньше трех квартир», – отмечает Андрей Касьяненко.

К слову, в Ноябрьске процент собираемости взносов один из самых высоких в регионе. На сегодня показатель составляет 92 процента. Намного сложнее ситуация в Новом Уренгое, там обязательные взносы оплачивают только 74 процента собственников.

«В Новом Уренгое мы ведем работу, и есть результаты, пока, конечно, не такие высокие, но за два месяца мы отмечаем прирост платежей в среднем по одному проценту за каждый месяц», – говорит Касьяненко.

В этом году по решению окружного правительства добросовестных плательщиков начнут поощрять. Одними из первых этим смогут воспользоваться жители Ноябрьска, а в частности, собственники квартир в доме № 74 на улице Шевченко. Поощрение заключается в том, чтобы ускорить процесс проведения капремонта.

«Там высокий процент собираемости, и чтобы люди не дожидались срока, установленного региональной программой, в текущем году будет разработан проект, а в следующем году начнется ремонт конструктивных элементов», – рассказал Андрей Касьяненко.