06.01 Баннер слева сбоку 2
06.01 Баннер слева сбоку 3
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 3

Пострадавший от медвежьих когтей ямалец идёт на поправку

125   0
Пострадавший от медвежьих когтей ямалец идёт на поправку

24-летний житель региона, на которого напал медведь, идет на поправку. В воркутинской больнице, где сейчас проходит лечение ямалец, отмечают положительную динамику и дают благоприятные прогнозы. 

Напомним, хищник напал на жителя региона утром 28 июня в 250 километрах от поселка Лаборовая Приуральского района, практически на границе с Коми.
В ямальское управление МЧС обратился отец пострадавшего. Санитарный борт с врачами и спасателями направили из Коми, ямальские медики не смогли вылететь на помощь из-за неблагоприятных погодных условий.

Подпишись на viber
«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

2518 0
Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

1645 0
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего от медвежьих когтей ямальца

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего от медвежьих когтей ямальца

913 0
В Ноябрьске горел продуктовый магазин

В Ноябрьске горел продуктовый магазин

854 0

ВВЕРХ