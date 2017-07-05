Пострадавший от медвежьих когтей ямалец идёт на поправку

24-летний житель региона, на которого напал медведь, идет на поправку. В воркутинской больнице, где сейчас проходит лечение ямалец, отмечают положительную динамику и дают благоприятные прогнозы.

Напомним, хищник напал на жителя региона утром 28 июня в 250 километрах от поселка Лаборовая Приуральского района, практически на границе с Коми.

В ямальское управление МЧС обратился отец пострадавшего. Санитарный борт с врачами и спасателями направили из Коми, ямальские медики не смогли вылететь на помощь из-за неблагоприятных погодных условий.