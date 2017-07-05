В «Снежинке» отрицают факт побега воспитанника

В оздоровительном центре «Снежинка» опровергли информацию о сбежавших из лагеря детях. Директор центра Фаина Плеханова рассказала журналистам «Ноябрьск 24» что слухи о побегах слишком преувеличены.

«Я хочу эти сомнения развеять, в настоящее время в лагере очень спокойная обстановка, побегов у нас никаких нет, все дети на месте», – рассказала Плеханова по телефону.

Директор центра отметила, что часть детей действительно иногда покидает расположение лагеря. Это воспитанники Исетского детского дома «Сияние Севера». Их забирают воспитатели, чтобы дети могли сдать ЕГЭ.

В свою очередь, в областном управлении МВД информацию о побеге подтвердили. Как сообщают полицейские, 17-летний подросток покинул расположение лагеря еще 2 июля, его нашли в Тюмени. При этом стражи порядка отмечают, что у парня сложный характер и это уже далеко не первый его побег. Он неоднократно уходил из детского дома, в котором воспитывается, и из самой «Снежинки». Видимо, очередной случай руководство центра не приняло в расчет.

Ранее, напомним, мама одного из ноябрьских подростков, который сейчас отдыхает в оздоровительном центре, пожаловалась на то, что в лагере у детей воруют телефоны и отбирают спреи от комаров. В эти выходные проверку в «Снежинке» проведет комиссия из Ноябрьска.

Фото molcentr.ru