Православная гимназия получила полмиллиона на возрождение театра

Театральная студия православной гимназии получила финансовую поддержку от округа. Грант в полмиллиона рублей учреждение потратит на развитие студии, приобретение необходимого реквизита и костюмов.

«Дети, занимаясь в этом театре, развиваются духовно и нравственно. В процессе общения они приобретают другие черты, у них проявляются творческие возможности. Они доносят до людей морально-нравственные ценности православия через свои постановки», – говорит директор православной гимназии Александр Ткаченко.

Театр существует уже 17 лет, за это время в нем успели позаниматься несколько поколений учеников гимназии. Сейчас в труппе около пятнадцати юношей и девушек. Единственное, чего театру не хватало, – это финансов: реквизит и костюмы к спектаклям делали из подручных материалов.

Этой весной руководство учреждения решило поучаствовать в конкурсе некоммерческих образовательных организаций. Его проводит региональное правительство. Представленный гимназией проект попал в четверку тех, кого власти решили поддержать финансово. Грант в 500 тысяч рублей потратят на закупку оборудования для зрительного зала, реквизит и костюмы.