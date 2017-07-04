Больше двух тысяч ноябрьцев предстанут перед судом за неуплату налогов

Меньше половины горожан оплатили имущественные налоги за прошлый год. По данным городского управления налоговой службы, платежи поступили только от 30 процентов плательщиков.

Разбираться с некоторыми из них ведомству придется в суде, уже направлено свыше двух тысяч исковых заявлений. К слову, отмечают в налоговой, с каждым днем просрочки сумма только растет. И долги по налогам тоже могут стать основанием, чтобы не выпускать гражданина за границу.

«Узнать о задолженности можно через личный кабинет налогоплательщика или единый портал госуслуг. Здесь же можно долги оплатить. Для того чтобы уплаченные деньги отразились, нужно порядка трех рабочих дней, чтобы они дошли до вашей карточки лицевого счета. Летом пройдет очередное начисление налога, которое также отразится в личном кабинете. И 1 декабря – это срок уплаты налога в этом году», – говорит начальник отдела по работе с налогоплательщиками МИФНС № 5 Светлана Крикун.