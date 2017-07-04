06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

Полицейские начали проверку по ДТП, в котором пострадал ребёнок

251   0
Полицейские начали проверку по ДТП, в котором пострадал ребёнок

Полицейские начали проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Речь идет об аварии в жилом дворе на проспекте Мира, где столкнулись автомобиль и велосипед. 

Сегодня стали известны и подробности происшествия. Как пояснили в ГИБДД, водитель иномарки при движении в жилой зоне допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом. Ранее сообщалось, что ребенок внезапно выехал на дорогу и врезался в бок автомобиля.
С места аварии пострадавшего мальчика доставили в Центральную городскую больницу. Ребенок находится в стационаре.
«После совершения ДТП водитель не выполнил обязанности, предусмотренные ПДД РФ, то есть убрал свой автомобиль с места происшествия. По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования», – сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.
К слову, свои действия мужчина объяснил тем, что его супруге, которая в момент ДТП находилась в автомобиле, стало плохо и он вынужден был отвезти ее в больницу. После вернулся на место аварии.

Фото Происшествия Ноябрьск vk.com

Подпишись на odnoklassniki
«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

2463 0
Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

1808 0
Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

1610 0
В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

1103 0

ВВЕРХ