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Больше тысячи ноябрьцев могут лишиться отпуска из-за долгов

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Больше тысячи ноябрьцев могут лишиться отпуска из-за долгов

В России втрое увеличат порог «невыездной» задолженности. Поправки к закону вступят в силу уже в октябре. Согласно новшествам, запрет на выезд из страны будет накладываться на тех, кто задолжал больше 30 тысяч рублей. Сейчас, напомним, дорога на отдых закрыта при наличии долга свыше 10 тысяч. 

Не коснутся такие поблажки алиментщиков и должников, кто не возместил ущерб за ранее совершенное преступление. Примечательно, что поправки поддержала и федеральная служба судебных приставов, хотя на стадии обсуждения глава ведомства законопроект раскритиковал.
Добавим, в этом году отдел службы судебных приставов в Ноябрьске вынес больше тысячи постановлений об ограничении выезда за границу, почти половина из них – по алиментам. Однако до снятия с рейсов дело пока не доходило ни разу. Как правило, должники платят по счетам перед вылетом.

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