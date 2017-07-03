В Ноябрьске наградили дорожных полицейских

Инспекторы ГИБДД сегодня отмечают 81-годовщину со дня образования ведомства. Первый приказ о создании службы для надзора за дорожным движением был подписан в 1936 году.

В Ноябрьске за порядком на дорогах следят больше семидесяти полицейских. В том числе благодаря их усилиям в городе практически не осталось аварийно-опасных участков. По статистике, львиная доля всех ДТП происходит по вине самих водителей.

Сегодня чествовали отличников службы. Почетные грамоты и благодарности получили десять сотрудников городской Госавтоинспекции.