Двенадцать домов в поселке «Мечта» могут остаться без электричества

Поставщик ресурсов уже готовится обесточить должников. Причем, как отмечают в ЭК «Восток», это только примерный список и, скорее всего, он будет пополнен.

Повторное подключение к сети дачникам обойдется в круглую сумму – 16 тысяч рублей. При этом, отмечают в ресурсоснабжающей компании, в списки должников попадают те, кто систематически не сдает показания приборов учета.

«В "Мечте" 650 участков подключены к линиям электропередачи, но с октября по май показания счетчиков сдает лишь треть дачников. Летом активность садоводов увеличивается, но не существенно, – говорит начальник отдела по работе с физическими лицами филиала ЭК «Восток» Алла Холодкова. – Многие уверены, что если домик закрыт на долгое время и электричеством никто не пользуется, то регулярно сдавать показания приборов не надо. Это ошибка».

По закону поставщик имеет право спустя три месяца после того, как данные перестали поступать, начислять плату исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств. И даже если человек сдаст, наконец, показания счетчиков и выяснится, что реального долга за электроэнергию у него нет, эти 16 тыс. ему все равно придется заплатить.

«Нет такого механизма, чтобы "по умолчанию" мы могли принимать отсутствие показаний за отсутствие потребления электроэнергии. Наоборот, нам законом прямо вменяется обязанность производить начисления по максимальной мощности, если владелец нежилого строения не передает показания счетчика. А дачи, как и гаражи, относятся к категории нежилых строений», – поясняет заместитель директора филиала ЭК «Восток» Валерий Дубровский.