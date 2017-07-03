В Ноябрьске горел продуктовый магазин

Пожар в торговой точке произошел вечером в минувшее воскресенье. Спустя две минуты после сообщения о ЧП первые пожарные расчеты уже были на месте. К этому времени из помещения валил дым.

«На ликвидацию открытого горения потребовалось две минуты. Полностью пожар был потушен в 23 часа 55 минут. В результате пожара огнем и опасными факторами пожара повреждены деревянные конструкции магазина на площади двух квадратных метров, помещение и имущество, расположенное внутри магазина, закопчено по всей площади 21 кв. м», – сообщает пресс-служба пожарной части.

Причина происшествия пока не установлена, дознаватели проводят проверку.