Добавим детству красок!

Волонтеры ООО «Ноябрьскэнергонефть» совместно с работниками и воспитанниками детского дома «Семья» произвели посадку растений во дворе детского дома в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В апреле 2017 года волонтерский проект «Ноябрьскэнергонефти» «Добавим детству красок!» стал одним из победителей конкурса волонтерских проектов, проводимого в компании «Газпром нефть».

Проектом предусматривалось создание благоустроенной территории для прогулок на свежем воздухе воспитанников детского дома «Семья» в г. Ноябрьске. 17 июня 10 волонтеров-участников проекта провели озеленение двора детского дома «Семья». Предварительно на предприятии среди работников был произведен сбор саженцев многолетних ягодных культур (малина, черная смородина), завезен на участок торф для посадки растений, приобретены саженцы цветов. Хотя погода не радовала, все участники акции активно включились в работу. Более 15 ребят из детского дома вместе с педагогами и волонтерами приняли активное участие в благоустройстве территории. Кто копал ямки для посадки саженцев многолетних ягодных культур, кто готовил и рыхлил землю для высадки цветов. Самые любознательные из детей спрашивали названия цветов, интересовались, как за ними ухаживать. Особый интерес у воспитанников вызвала посадка на грядках клубники. Самых маленьких интересовало, когда будет урожай и как можно будет попробовать спелые и ароматные ягоды. В итоге общими усилиями был озеленен весь двор детского дома. Множество клумб, клумбочек и горшков с цветами, в том числе многолетними, 4 грядки с клубникой и более 10 кустов малины нашли свое место на этом дворе.

Ребята пригласили волонтеров почаще приходить в гости в детский дом, пообещали ухаживать за цветами и кустарниками, поддерживая красоту, созданную стараниями добрых людей.

«Мы вышли с инициативой создания благоустроенной территории для прогулок на свежем воздухе воспитанников детского дома. Каждый двор – это маленькая планета, где могут происходить невероятные вещи. Двор нашего детства хранит мечты, тайны и воспоминания. С любви к своему маленькому двору начинается большая любовь к Родине. Ребенок, который растет и развивается на благоустроенной территории, с самого детства будет привыкать к красоте и, когда повзрослеет, будет стремиться улучшить мир вокруг себя. Мы постарались привлечь самих детей к посадке растений, тем самым повысив осознание их причастности к важному и полезному делу», – прокомментировала итоги акции руководитель волонтерского проекта, ведущий специалист отдела социального обеспечения и корпоративных коммуникаций ООО «Ноябрьскэнергонефть» Ирина Плаксина.