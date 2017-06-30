«Ямальские олени» начнут выпускать сыр и арктическое мороженое

Основное ямальское предприятие по переработке оленьего мяса «Ямальские олени» планирует наладить производство местного сыра и арктического мороженого.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с конвейера предприятия уже спускают местное пастеризованное молоко, масло, сметану, ряженку, кефир и сливки. Сырье для производства тоже местное: ежедневно на предприятие поступает около 500 литров молока из Яр-Сале.

Этим летом «Ямальские олени» начнут поставки «молочки» в Мыс Каменный и Новый Порт.

Собственное производство молочной продукции есть и в Ноябрьске. Этим занимается муниципальный сельхозкомплекс, который тоже недавно расширил линейку продукции.