Жители поселка Железнодорожников могут лишиться гаражей

Владельцы гаражей кооператива «Локомотив» в поселке Железнодорожников могут лишиться имущества. У департамента имущественных отношений есть все основания пустить гаражи с молотка. По данным ведомства, сегодня 337 построек документально не оформлены. Сделать это их владельцы могут через суд: департамент пойдет на мировую, и люди смогут оформить постройки в собственность, но в взамен владельцы гаражей должны оплатить аренду за предыдущие годы.

«Сумма арендных платежей составляет от 800 до 1000 рублей в год. Мы уже проводили встречи с владельцами построек, те, кто беспокоился о судьбе своего имущества, подали иски в суд, и в судебном порядке мы утвердили мировые соглашения», – говорит руководитель департамента имущественных отношений Евгений Белов.

Пока таким путем пошли только пятеро владельцев построек. Добавим, гаражный комплекс был создан в те времена, когда эта земля была в пользовании «Железных дорог». В 90-х ее вернули городу, и земля числится за муниципалитетом.