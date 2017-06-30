В Ноябрьске сбили несовершеннолетнего велосипедиста
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В Ноябрьске 15-летний подросток угодил под колеса иномарки. Авария произошла днем в четверг на перекрестке проспекта Мира и улицы Ленина.
Как рассказали «Ноябрьск 24» в отделе ГИБДД, когда подросток на велосипеде проезжал «зебру» на зеленый сигнал светофора, его сбил водитель «КИА», поворачивавший направо.
«Несовершеннолетний велосипедист после столкновения упал на проезжую часть дороги и получил ушиб, после чего обратился в Центральную городскую больницу», – поясняют в ГИБДД города.
Добавим, согласно правилам дорожного движения, проезжать «зебру» велосипедистам запрещено и перед пешеходным переходом они обязаны спешиться.
Фото ОГИБДД по г.Ноябрьску.