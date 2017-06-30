В Ноябрьске сбили несовершеннолетнего велосипедиста

В Ноябрьске 15-летний подросток угодил под колеса иномарки. Авария произошла днем в четверг на перекрестке проспекта Мира и улицы Ленина.

Как рассказали «Ноябрьск 24» в отделе ГИБДД, когда подросток на велосипеде проезжал «зебру» на зеленый сигнал светофора, его сбил водитель «КИА», поворачивавший направо.

«Несовершеннолетний велосипедист после столкновения упал на проезжую часть дороги и получил ушиб, после чего обратился в Центральную городскую больницу», – поясняют в ГИБДД города.

Добавим, согласно правилам дорожного движения, проезжать «зебру» велосипедистам запрещено и перед пешеходным переходом они обязаны спешиться.

Фото ОГИБДД по г.Ноябрьску.