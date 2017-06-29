06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

Четвёртый случай за лето. В Ноябрьске годовалый малыш наглотался таблеток

699   0
Четвёртый случай за лето. В Ноябрьске годовалый малыш наглотался таблеток

В Ноябрьске зарегистрирован четвертый с начала лета случай отравления детей лекарственными препаратами. В среду, 28 июня, в Ноябрьскую ЦГБ на карете «скорой помощи» поступил годовалый малыш. Взрослые на несколько минут оставили ребенка без присмотра, и мальчик успел проглотить несколько таблеток фолиевой кислоты. 

Врачи «скорой» оказали малышу первую помощь, промыли желудок, после чего он был доставлен в городскую больницу, где сейчас проходит лечение.
К слову, это уже четвертый случай с начала лета. Двое малышей наглотались лекарств: один – таблеток для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, второй выпил глазные капли. Четвертый ребенок отравился бытовой химией. Все пострадавшие малыши младше трех лет.

Фото pxhere.com

Подпишись на telegram
«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

2339 0
Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

1759 0
Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

1538 0
В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

1036 0

ВВЕРХ