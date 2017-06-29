Четвёртый случай за лето. В Ноябрьске годовалый малыш наглотался таблеток

В Ноябрьске зарегистрирован четвертый с начала лета случай отравления детей лекарственными препаратами. В среду, 28 июня, в Ноябрьскую ЦГБ на карете «скорой помощи» поступил годовалый малыш. Взрослые на несколько минут оставили ребенка без присмотра, и мальчик успел проглотить несколько таблеток фолиевой кислоты.

Врачи «скорой» оказали малышу первую помощь, промыли желудок, после чего он был доставлен в городскую больницу, где сейчас проходит лечение.

К слову, это уже четвертый случай с начала лета. Двое малышей наглотались лекарств: один – таблеток для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, второй выпил глазные капли. Четвертый ребенок отравился бытовой химией. Все пострадавшие малыши младше трех лет.

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