На месте старого рынка строят спортивную площадку и детский игровой комплекс

В Ноябрьске началось благоустройство территории, где ранее располагался открытый рынок «Афганец». Вагончики и постройки там уже демонтированы.

По плану здесь появится площадка для спортивных занятий, детский игровой комплекс, газоны и лавочки. Работы уже начались, правда, за одно лето завершить их не успеют.

«Работы очень много, площадка большая. Там необходимо начинать с тех же самых проездов, формирования парковочных мест, формирования пешеходного движения, проведения дополнительных работ по озеленению», – говорит главный архитектор города Владимир Спиридонов.

В этом году подрядчики успеют подготовить основание, установить бордюры и сформировать газоны.