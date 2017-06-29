06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

На месте старого рынка строят спортивную площадку и детский игровой комплекс

712   0
На месте старого рынка строят спортивную площадку и детский игровой комплекс

В Ноябрьске началось благоустройство территории, где ранее располагался открытый рынок «Афганец». Вагончики и постройки там уже демонтированы.

По плану здесь появится площадка для спортивных занятий, детский игровой комплекс, газоны и лавочки. Работы уже начались, правда, за одно лето завершить их не успеют.
«Работы очень много, площадка большая. Там необходимо начинать с тех же самых проездов, формирования парковочных мест, формирования пешеходного движения, проведения дополнительных работ по озеленению», – говорит главный архитектор города Владимир Спиридонов.
В этом году подрядчики успеют подготовить основание, установить бордюры и сформировать газоны.

Подпишись на vkontakte
«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

2339 0
Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

1759 0
Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

1538 0
В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

1036 0

ВВЕРХ