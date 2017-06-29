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Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

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Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

На Ямале следователи разбираются в обстоятельствах, при которых погибли двое жителей деревни Ямгорт Шурышкарского района. Их лодка перевернулась на озере, двое мужчин утонули. 

«Следствием на данный момент установлено, что в ночное время 26 июня 2017 года пятеро жителей деревни Ямгорт на моторной лодке отправились из деревни в село Овгорт. При передвижении по озеру мужчина, управлявший лодкой, не справился с управлением, и лодка перевернулась. Трое мужчин самостоятельно добрались до берега, а двое утонули», – сообщают в ведомстве.
Затонувшая лодка и тела погибших уже подняты со дна водоема. Назначен ряд экспертиз, следователи опрашивают свидетелей. В ведомстве также отмечают, что все, кто в ту ночь находился в лодке, были без спасательных жилетов.

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