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Дознаватели назвали одну из возможных причин пожара на Ягельной

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Дознаватели назвали одну из возможных причин пожара на Ягельной

Пожарные дознаватели назвали одну из причин ЧП в жилом доме 72 на улице Ягельной. По мнению специалистов, дом мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки. 

Напомним, пожар в жилом доме на ул. Ягельной случился в среду, 28 июня. На момент прибытия первых пожарных подразделений полыхала крыша дома. Кроме нее огнем поврежден второй этаж, первый – залит водой.
Аналогичная неисправность, по мнению дознавателей, могла стать причиной пожара и в квартире в центре города. Она загорелась около десяти часов вечера. Эпицентр возгорания был на кухне, огнем повреждены гарнитур и плита. Люди в пожаре не пострадали. Дознаватели проводят проверку.

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