«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

Ноябрьский «Хантоша» попал в поле зрения британских журналистов. Dailymail назвал местное «нечто» из озера Ханто русской версией Лох-Несского чудовища.

Напомним, «Хантошей» горожане окрестили неопознанный объект, который запечатлел на фото житель города Дмитрий Ким. Существо в центре озера, по словам очевидца, несколько секунд держалось на поверхности, потом скрылось под водой.

Горожанин выложил фото в сети, и оно моментально попало в ленты региональных и федеральных СМИ. Ноябрьцы, в свою очередь, придумали ему «имя» – существо назвали Хантошей в честь озера, где оно обитает. Некоторые жители города полагают, что «нечто» с чудовищами ничего общего не имеет и это может быть либо палатка, которую сдуло ветром с берега, либо очень упитанный лебедь.

Фото Дмитрия Кима.