Дознаватели выясняют причину пожара в жилом доме на Ягельной

Пожарные дознаватели должны установить причины ЧП в жилом доме 72 на улице Ягельной. Он загорелся сегодня днем. Сообщение о пожаре поступило около половины третьего.

На момент прибытия к месту ЧП первых пожарных подразделений крыша дома уже полыхала. В итоге сама кровля, а также второй этаж дома и находившееся там имущество повреждены огнем. Первый – залит водой.

Пока дознаватели не выдвигают даже предварительных версий. Ведется проверка. Добавим, люди в пожаре не пострадали. Хозяин дома на место ЧП прибыл уже после пожарных.