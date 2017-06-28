06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

Дознаватели выясняют причину пожара в жилом доме на Ягельной

646   0
Дознаватели выясняют причину пожара в жилом доме на Ягельной

Пожарные дознаватели должны установить причины ЧП в жилом доме 72 на улице Ягельной. Он загорелся сегодня днем. Сообщение о пожаре поступило около половины третьего. 

На момент прибытия к месту ЧП первых пожарных подразделений крыша дома уже полыхала. В итоге сама кровля, а также второй этаж дома и находившееся там имущество повреждены огнем. Первый – залит водой.
Пока дознаватели не выдвигают даже предварительных версий. Ведется проверка. Добавим, люди в пожаре не пострадали. Хозяин дома на место ЧП прибыл уже после пожарных.

Подпишись на odnoklassniki
«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

2339 0
Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

1758 0
Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

1538 0
В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

1035 0

ВВЕРХ