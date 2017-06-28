В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

Поставщик ресурсов официально опроверг опубликованную сегодня в социальных сетях информацию о дате отключения горячей воды. В некоторых интернет-сообществах появились данные о том, что воду в Ноябрьске отключат на две недели 31 июля.

По словам заместителя главного инженера Виктора Рахимова, официальных заявлений о дате отключения ресурса компания не делала. Более того, сейчас проводится комплекс мероприятий, которые, возможно, позволят и вовсе обойтись без отключения ресурса. Поставщики намерены задействовать мощности парогазовой электростанции, там сейчас проводятся плановые ремонтные работы. Завершить их планируют в 20 числах июля, тогда ресурсоснабжающая компания и сможет назвать точные даты.

Заявление «Энерго-Газ-Ноябрьск» сделает как минимум за неделю до отключения. Добавим, ранее были озвучены ориентировочные даты, когда поставщик газа прекратит подачу ресурса в город. Однако официального документа с точными сроками в адрес «Энерго-Газ-Ноябрьска» пока не поступало.