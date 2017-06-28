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Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

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Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

Ямальца, на которого сегодня утром напал медведь, медики доставят в Воркуту. Борт санавиации вылетел к месту ЧП в 12.45 по московскому времени. Как рассказал «Ноябрьск 24» главный врач Центра медицины катастроф Республики Коми Михаил Сурин, на санитарном борту находятся двое врачей, четверо спасателей и сотрудник правоохранительных органов. 

Состояние пострадавшего предварительно – тяжелое. Известно, что мужчина получил травмы головы и рук. По данным на девять часов утра, он находился без сознания.
Напомним, сегодня утром в 250 километрах от поселка Лаборовая Приуральского района медведь напал на человека.

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