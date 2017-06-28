06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

В Детском парке предлагают построить планетарий и площадку для сноубордистов

614   0
В Детском парке предлагают построить планетарий и площадку для сноубордистов

Жителям города предлагают решить, как будет выглядеть Детский парк. На официальном сайте городского управления по делам семьи и молодежи запущен опрос, где горожане могут выбрать перспективный облик центральной городской зоны отдыха. 

«Макет Детского парка готов. Реализовывать этот проект, безусловно, необходимо, ведь это основная территория отдыха горожан. Объект приоритетный и требует значительных вложений», – рассказал «Ноябрьск 24» главный архитектор города Владимир Спиридонов.
В числе объектов, которые по решению ноябрьцев могут появиться в Детском парке, – торгово-выставочные галереи, зоны для роллеров и сноубордистов и планетарий. Выбрать можно как несколько вариантов сразу, так и предложить свои.
«Мы всегда собирали эту информацию, все, что поступало за последние годы. Все эти данные будут собраны воедино и впоследствии опубликованы на сайте городской администрации. Но все-таки граждане должны сами вести активную работу и направлять нам материалы, что должно быть выполнено и где есть какие проблемы», – сказал Владимир Спиридонов.

Подпишись facebook
«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

2339 0
Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

1759 0
Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

1538 0
В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

1036 0

ВВЕРХ