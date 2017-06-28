В Детском парке предлагают построить планетарий и площадку для сноубордистов

Жителям города предлагают решить, как будет выглядеть Детский парк. На официальном сайте городского управления по делам семьи и молодежи запущен опрос, где горожане могут выбрать перспективный облик центральной городской зоны отдыха.

«Макет Детского парка готов. Реализовывать этот проект, безусловно, необходимо, ведь это основная территория отдыха горожан. Объект приоритетный и требует значительных вложений», – рассказал «Ноябрьск 24» главный архитектор города Владимир Спиридонов.

В числе объектов, которые по решению ноябрьцев могут появиться в Детском парке, – торгово-выставочные галереи, зоны для роллеров и сноубордистов и планетарий. Выбрать можно как несколько вариантов сразу, так и предложить свои.

«Мы всегда собирали эту информацию, все, что поступало за последние годы. Все эти данные будут собраны воедино и впоследствии опубликованы на сайте городской администрации. Но все-таки граждане должны сами вести активную работу и направлять нам материалы, что должно быть выполнено и где есть какие проблемы», – сказал Владимир Спиридонов.