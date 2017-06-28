В восьмом микрорайоне построят пешеходные дорожки и парковки

Восьмой микрорайон в Ноябрьске попал в городскую программу благоустройства. В первую очередь здесь планируют решить проблемы пешеходов. По словам главного архитектора города Владимира Спиридонова, планируется построить беспрерывный тротуар, который положат вдоль всего микрорайона до перекрестка с улицей Высоцкого.

«Мы знаем, что там есть проблема с пешеходными зонами, как на ул. Советской, так и на ул. Высоцкого. В этом году первичной задачей мы ставим формирование пешеходного движения, необходимо сделать широкий тротуар, который свяжет выходы со дворов с остановочными комплексами», – поясняется Владимир Спиридонов.

Работа начнется уже в этом году, в дальнейшем, отмечает Спиридонов, муниципалитет будет искать средства на строительство дополнительных парковок. Ранее руководитель ДМЗ Юлия Смирнова заявила о строительстве автостоянки на улице Советской, возле домов 106, 108 и 110. Расходы на себя берет муниципалитет: строить парковку будут за счет местного бюджета. Парковка рассчитана на 220 автомобилей.