В лесах рядом с Ноябрьском зарегистрировано уже три пожара

Три лесных пожара с начала сезона зарегистрировано на территории, подведомственной городскому лесхозу. Дважды лес горел в районе Ханымея, а в минувшую субботу в 23 километрах от Халясавэя.

Туда были направлены семь сотрудников поисково-спасательного отряда. Тушение продолжалось почти сутки, в воскресенье, 25 июня, пожар ликвидировали. Огонь уничтожил семь гектаров леса. Специалисты озвучили и предварительную причину ЧП – это сухая гроза.

Сейчас обстановка на территории Ноябрьского лесничества спокойная.