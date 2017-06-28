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В лесах рядом с Ноябрьском зарегистрировано уже три пожара

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В лесах рядом с Ноябрьском зарегистрировано уже три пожара

Три лесных пожара с начала сезона зарегистрировано на территории, подведомственной городскому лесхозу. Дважды лес горел в районе Ханымея, а в минувшую субботу в 23 километрах от Халясавэя. 

Туда были направлены семь сотрудников поисково-спасательного отряда. Тушение продолжалось почти сутки, в воскресенье, 25 июня, пожар ликвидировали. Огонь уничтожил семь гектаров леса. Специалисты озвучили и предварительную причину ЧП – это сухая гроза.
Сейчас обстановка на территории Ноябрьского лесничества спокойная.

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