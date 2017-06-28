За пострадавшим от медвежьих когтей ямальцем направят вертолет с медиками

На Ямале медведь напал на человека. ЧП произошло в Приуральском районе, в 250 километрах от поселка Лаборовая, сообщили «Ноябрьск 24» в пресс-службе окружного МЧС.

Сообщение в ведомство поступило сегодня утром, спасатели передали информацию медикам. За пострадавшим должны направить борт санавиации.

Медведей, напомним, видели и в окрестностях Ноябрьска. В середине мая косолапый бродил в районе Вынгапуровского, а позже целое медвежье семейство заметили на дороге в аэропорт. Как ранее рассказал руководитель Ноябрьского лесничества Евгений Сизов, приближаться к диким животным нельзя. Подкармливать зверей специалисты тоже не рекомендуют.

Фото Алексея Мамкаева vk.com