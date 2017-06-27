06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

В Ноябрьске сегодня наградили 67 выпускников-медалистов

907   0
В Ноябрьске сегодня наградили 67 выпускников-медалистов

В Ноябрьске сегодня наградили выпускников, окончивших школу с отличием. Медали «За особые успехи в учении» вчерашним школьникам вручил глава администрации Алексей Романов. К слову, в этом году учебные заведения выпустили рекордное количество медалистов – 67. 

«В Ноябрьске с каждым годом медалистов становится больше. Если в прошлом году мы поздравляли 65 выпускников, которые отличились в учебе, то в этом году вас 67. Это значит, что вы вкладываете инвестиции в свое образование, в свое будущее и будущее нашей страны», – сказал Алексей Романов.
Больше всего медалистов в этом году выпустила седьмая школа – учебу с отличием в этом году там окончили 17 человек. Впереди у выпускников не менее серьезный и ответственный этап – вступительные экзамены в вузы.

Подпишись на vkontakte
«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

«Хантоша» попал в ленты британских СМИ

2339 0
Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

Ямальца, на которого напал медведь, госпитализируют в медучреждение Воркуты

1759 0
Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на озере

1538 0
В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

В «Энерго-Газ-Ноябрьске» опровергли информацию о дате отключения горячей воды

1036 0

ВВЕРХ