В Ноябрьске сегодня наградили 67 выпускников-медалистов

В Ноябрьске сегодня наградили выпускников, окончивших школу с отличием. Медали «За особые успехи в учении» вчерашним школьникам вручил глава администрации Алексей Романов. К слову, в этом году учебные заведения выпустили рекордное количество медалистов – 67.

«В Ноябрьске с каждым годом медалистов становится больше. Если в прошлом году мы поздравляли 65 выпускников, которые отличились в учебе, то в этом году вас 67. Это значит, что вы вкладываете инвестиции в свое образование, в свое будущее и будущее нашей страны», – сказал Алексей Романов.

Больше всего медалистов в этом году выпустила седьмая школа – учебу с отличием в этом году там окончили 17 человек. Впереди у выпускников не менее серьезный и ответственный этап – вступительные экзамены в вузы.