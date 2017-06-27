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Парковочные «войны» нового уровня: в посёлках сносят детские качели ради автостоянок

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Парковочные «войны» нового уровня: в посёлках сносят детские качели ради автостоянок

В Ноябрьске борьба за парковочные места приобрела новые масштабы: ради автостоянок теперь сносят детские качели. Инцидент произошел накануне в поселке УТДС. Там местная жительница заказала погрузчик, который за несколько минут лишил местную детвору единственной радости. «Подъехал трактор, дети некоторые катались на качелях, потом убежали. Мы даже сначала не поняли, что происходит. Водитель погрузчика зацепил ковшом качели и просто вырвал их», – рассказала «Ноябрьск 24» жительница дома 197 по улице Сибирской Екатерина Даниканич. 

Инициатором дворовых перестановок стала соседка Екатерины. Свое радикальное решение женщина объяснила тем, что у нее детей нет и качели ей без надобности, а вот место для авто очень даже необходимо.
Возмущенные соседи обратились в полицию, там провели проверку. Действительно, в действиях горожанки есть признаки самоуправства, однако привлечь ее к ответственности стражи порядка не могут: эти качели хоть и расположены на придомовой территории, но никому не принадлежат.
«Было принято решение об отказе в возбуждении административного делопроизводства, так как данные качели не состоят ни на балансе управляющей компании, ни администрации», – поясняет участковый уполномоченный Владимир Донченко.
Дворовые перестановки в эти дни происходят и в восьмом микрорайоне. Жители новостроек застали соседа за ликвидацией бордюрного камня. Таким образом мужчина решает вопрос нехватки во дворах многоэтажек парковочных мест.

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