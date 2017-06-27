«Стенограффия» вернётся на Ямал после тура по УрФО

Крупнейший в России фестиваль граффити «Стенограффия» набирает обороты. В этом году он стартовал в Ноябрьске. Городу уличные художники подарили нарисованный на стене автомобиль «Урал» реальных размеров и почтовую марку с изображением стыковки космических аппаратов «Союз» и «Аполлон».

Теперь райтеры едут в Екатеринбург. Там они должны создать первое граффити для слепых. Дальше мастера стрит-арта отправятся в Югру, Омск, Томск и снова вернутся на Ямал, чтобы добавить ярких красок в Новом Порту, Мысе Каменном и Муравленко. Завершится «Стенограффия-2017» в ноябре в Санкт-Петербурге.

Добавим, первый фестиваль уличного искусства в России прошел восемь лет назад. Ежегодно его проводит компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

«"Стенограффия" – один из наиболее заметных проектов программы "Родные города", который реализуется на ключевых территориях деятельности "Газпром нефти". Создавая арт-объекты там, где еще вчера не было ничего, кроме серых городских пейзажей, мы показываем людям, что изменения возможны, что в их силах преобразить жизнь вокруг и что их город уникален. Мы убеждены, что за счет поддержки творчества и развития креативной среды возможно вовлечь жителей и побудить их к осуществлению в регионах позитивных преобразований. А в этом и заключается главная цель программы "Родные города"», – сказал заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль.