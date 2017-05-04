ТНТ покажет внутреннюю кухню шоу «Однажды в России»

8 мая на телеканале ТНТ пройдет 12-часовой марафон шоу «Однажды в России», который завершится документальным фильмом, рассказывающим о том, как создается уникальное шоу.

Аналогов проекта «Однажды в России» нет на российском телевидении, шоу не попадает ни под один существующий формат и больше походит на театр, совмещенный с кино. Действия происходит на сцене в присутствии публики, причем снимается все только с одного дубля. И никакого закадрового смеха — все зрительские эмоции настоящие.

Темы для будущих сюжетов подкидывает сама жизнь — чтобы придумать хороший номер авторам шоу достаточно пробежаться по новостным лентам или первым полосам газет. Зрители ТНТ прекрасно понимают, что «Однажды в России» — это не просто юмористическая программа, а хроника современной действительности со всеми её ляпами, парадоксами и сюрпризами.

В документальном фильме подробно рассказывается о том, как актеры готовятся к съемкам каждого скетча, как всего за 30 секунд на сцене сменяются сложнейшие декорации, где во время съемок находится суфлер, каким образом на сцену сумели затащить воздушный шар, большой черный джип и даже салон самолета.

Авторы фильма покажут большую подборку неудачных дублей, когда кто-то из актеров не смог доиграть скетч, разрываясь от смеха или включал импровизацию, заставляя кататься в истерике всю съемочную группу и актеров.

Давид Цаллаев, креативный продюсер, актер:

«Все ребята уютно чувствуют себя на сцене, при зрителях. Для них живой смех — это как для акул вкус крови, она начинает плыть быстрее. И это очень важно, именно для этого нужен зритель. Много классных шуток родилось ни до, ни в момент репетиции, а именно в сам момент съемки. Просто актер в данную секунду решил, что нужно сделать именно так, а не иначе и получилось невероятно смешно».

8 мая на ТНТ

С 10.00 до 22.00. Марафон «Однажды в России»

22.00. «Однажды в России». Фильм о проекте.