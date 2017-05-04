На Ямале растёт число несчастных случаев на производстве

Охрану труда на предприятиях взяли под жёсткий контроль

За три месяца этого года ЧП в организациях округа унесли жизни 29 человек. Еще десять получили травмы различной степени тяжести. Такие данные приводит ямальская трудовая инспекция. Руководитель структуры Ольга Тюнина встретилась с работниками предприятий Ноябрьска.



Среди основных причин производственного травматизма Тюнина назвала неудовлетворительную организацию работ, нарушение должностных инструкций и трудового распорядка и эксплуатацию неисправного оборудования. Наиболее распространенная причина смерти – падение с высоты.

При этом, отмечает Тюнина, факторы эти ежегодно остаются неизменными, тогда как число несчастных случаев, напротив, только растет.

«Если сравнивать динамику 2015 и 2016 годов, то можно отметить рост числа несчастных случаев на производстве. Увеличилось количество не только случаев с летальным исходом, но и с причинением тяжкого вреда здоровью», – говорит главный трудовой инспектор Ямала.

Всего в 2016 году несчастные случаи на производстве унесли жизни 51 человека, 159 получили тяжелые травмы. Из общего количества несчастных случаев, зарегистрированных в прошлом годку, 27 приходится на Ноябрьск.