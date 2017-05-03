Строительство «десятиэтажки Гампеля» снова обсудят

Администрация объявила дату общественного обсуждения, на котором решат вопрос строительства десятиэтажки с подземной парковкой на проспекте Мира. Встреча назначена на субботу, 6 мая.

Речь идет о новостройке, возводить которую должен бизнесмен и депутат Анатолий Гампель. Уже готов проект, он прошел экспертизу и получил заключение. А 5 мая истекает срок, когда администрация должна выдать застройщику разрешение на строительство.

Появление здесь новостройки жильцы близлежащего дома № 19 на ул. Ленина приняли в штыки. Они готовят заявление в прокуратуру и не намерены останавливаться, пока не добьются отмены строительства.

На начальном этапе, когда только обсуждалась перспектива возведения здесь дома, публичные слушания проводили, однако никто из возмущенных жителей на них не пришел.

Гампель, в свою очередь, объявил о прекращении работ на участке. В разговоре с журналистами «НОЯБРЬСК 24» депутат отметил, что он потратил на подготовку 32 миллиона рублей и теперь намерен решать вопрос о возмещении затрат.

Напомним, общественное обсуждение строительства состоится 6 мая в 12 часов в здании Детской музыкальной школы № 2, что на проспекте Мира, 74.