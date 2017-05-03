Узнику концлагеря из Ноябрьска до сих пор не вернули арестованную пенсию

Деньги удержали за долги невестки по «коммуналке»

Пенсионер Зикфрид Васильев, переживший ужасы концлагеря, удержанную часть пенсии получит только к концу недели. Больше одиннадцати тысяч рублей с карты 75-летнего жителя города списали за долги невестки по «коммуналке».

Как пояснили «НОЯБРЬСК 24» в энергосбытовой компании «Восток», письмо о снятии ареста со счета пенсионера Васильева уже направлено в банк. Вопрос обещают решить до конца недели.

Напомним, деньги с пенсионера удержали за долг невестки. Поставщик ресурсов 31 марта подал в суд, задолженность между ними поделили пополам. А 12 апреля судом было вынесено еще одно решение: производство в отношении Васильева прекратить. В 2014 году лицевые счета между пенсионером и невесткой разделили. Свои квитанции мужчина оплачивает вовремя, а бывшая супруга сына накопила долг больше ста тысяч рублей.

Зикфрид Васильев – узник нацистского концлагеря Шталаг. Согласно выпискам из немецкого архива, в 1944 году эшелоном особого назначения Васильев, которому тогда едва исполнился год, двое его старших братьев и мать были отправлены в Польшу, в город Торн, в лагерь для военнопленных. Освободили их в 1945-м. Однако у Васильева нет удостоверения, подтверждающего, что он является несовершеннолетним узником концлагеря. Документы были утеряны, и только недавно пенсионер смог их восстановить.

Мужчина до сих пор вспоминает голодное детство, картошку, которую воровал со складов и ел сырой. Из-за бюрократических проволочек голодать пенсионеру приходится и сейчас.