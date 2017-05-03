Гампель сворачивает стройку многоэтажки на проспекте Мира

С площадки убрали строительные материалы и ограждение

Больше 30 миллионов рублей было потрачено на подготовку к постройке нового десятиэтажного дома на проспекте Мира. Возводить новостройку должен был Анатолий Гампель, но теперь руководитель фирмы намерен отказаться от строительства. С площадки убрали ограждение и вывезли стройматериалы, которые успели там разместить. Теперь бизнесмен намерен решать вопрос о возмещении понесенных затрат.

Скандал вокруг строительства десятиэтажки разгорелся на минувшей неделе. Против строительства высотки выступили жители соседнего дома – пятиэтажки № 19 на ул. Ленина. Известие о новом соседстве особенно взволновало жителей крайнего подъезда, ведь новый дом закроет им вид, свет, да и окна квартир будут очень близко друг к другу. Переживают жильцы пятиэтажки и за сохранность жилья: «капиталка», построенная еще в восьмидесятых годах, может не пережить масштабной стройки.

В свою очередь, городские власти настаивают, что вся процедура, начиная от формирования земельного участка и до экспертизы проекта дома, уже пройдена и законных оснований отказать Гампелю в выдаче разрешения на строительство нет. Документ муниципалитет должен выдать не позднее 5 мая.