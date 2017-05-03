На выплаты ветеранам потратят почти миллион рублей

Материальную помощь получат больше тысячи человек

Ко Дню Победы ноябрьские ветераны, узники концлагарей и дети войны получат материальную помощь. На эти цели из бюджета выделено свыше 820 тысяч рублей.

Сумма выплаты зависит от конкретной категории. К примеру, участникам войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и инвалидам выплатят по пять тысяч рублей. Вдовам и труженикам тыла полагается по две тысячи. А детям войны – по пятьсот рублей.

«Деньги получателям поступят уже к 9 мая. Те граждане, которые получают меры социальной поддержки через почтовое отделение либо доставкой на дом, материальную помощь ко Дню Победы получат таким же образом. Те, кто имеет счета в банке или получает выплаты на банковскую карту, соответственно, через банк», – рассказала «НОЯБРЬСК 24» начальник отдела управления соцзащиты Ирина Захарова.

Добавим, помимо предпраздничных мер поддержки, инвалидам и участникам ВОВ, узникам концлагерей полагается стопроцентная компенсация расходов на ЖКУ и пожизненное денежное содержание. Ежегодно за счет муниципального бюджета в квартирах ветеранов делают ремонт. В этом году в программу попали две квартиры. За каждым ветераном закреплен социальный работник. На учете в управлении социальной защиты сегодня состоят 144 ветерана Великой Отечественной войны.