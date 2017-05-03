В Ноябрьске коммерсант может лишиться имущества за долги по налогам

Махинации с отчетами «вспыли» после проверки

Руководителя общества «ТрансГаз» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Фирма недоплатила больше 20 миллионов. Делом уже занимаются следователи.

Поводом для разбирательства послужили результаты налогового аудита. Проверка показала, что в декларации о доходах за 2013 год были внесены ложные данные. Таким образом, фирма сумела сэкономить на налоговых отчислениях.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изъятие налоговой, бухгалтерской, кадровой документации», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» следователь-криминалист Владимир Чупахин.

Направлены запросы в банки и госструктуры, чтобы выяснить, какое имущество есть в собственности у предприятия и его руководителя. Вся недвижимость по решению суда может быть продана, чтобы погасить задолженность.

И пока следователи продолжают производство по делу, руководство фирмы на портале ямальской службы занятости подыскивает новых сотрудников.