В Ноябрьске коммерсант может лишиться имущества за долги по налогам
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Махинации с отчетами «вспыли» после проверки
Руководителя общества «ТрансГаз» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Фирма недоплатила больше 20 миллионов. Делом уже занимаются следователи.
Поводом для разбирательства послужили результаты налогового аудита. Проверка показала, что в декларации о доходах за 2013 год были внесены ложные данные. Таким образом, фирма сумела сэкономить на налоговых отчислениях.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изъятие налоговой, бухгалтерской, кадровой документации», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» следователь-криминалист Владимир Чупахин.
Направлены запросы в банки и госструктуры, чтобы выяснить, какое имущество есть в собственности у предприятия и его руководителя. Вся недвижимость по решению суда может быть продана, чтобы погасить задолженность.
И пока следователи продолжают производство по делу, руководство фирмы на портале ямальской службы занятости подыскивает новых сотрудников.