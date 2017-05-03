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Замдиректора Дворца молодежи претендует на место в Городской Думе

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Замдиректора Дворца молодежи претендует на место в Городской Думе

Три года назад он уже баллотировался в депутаты

В «Единой России» выбрали кандидата, который представит партию на грядущих выборах в Городскую Думу. В пятницу, 28 апреля, в Ноябрьске прошло предварительное голосование. Свои кандидатуры выставили трое: Степан Афонькин, Дмитрий Карсаков и Юрий Захаров.
Лидером внутрипартийного голосования стал Степан Афонькин. Как рассказали «НОЯБРЬСК 24» в местном отделении «Единой России», его кандидатуру одобрили почти 80 процентов проголосовавших.
Ранее Афонькин уже пытался занять кресло в Городской Думе. В 2014 году он баллотировался в депутаты как самовыдвиженец.
Напомним, довыборы в Думу назначены после того, как вице-спикер Елена Шаповалова сложила свои полномочия. Выбирать нового депутата будут в единый день голосования.

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