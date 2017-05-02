В Ноябрьске дорожники покрасили проезжую часть

Под цвет асфальта замаскировали «зебру»

В Ноябрьске одним пешеходным переходом стало меньше. Сегодня дорожники избавились от «зебры» на улице Ленина в районе дома 76б. Выход на проезжую часть с одной стороны уже успели закрыть забором, с другой – натянули ленту. Саму же «зебру» дорожные рабочие закрасили серой краской, что называется, под цвет асфальта.

Напомним, вопрос о ликвидации этого пешеходного перехода уже обсуждали неоднократно. С предложением убрать «зебру» не раз выступал местный отдел ГИБДД.

По мнению инспекторов, переход здесь небезопасен в первую очередь для пешеходов.