Четыре десятка семей из Ноябрьска требуют остановить строительство нового дома

В муниципалитете причин отказать застройщику не видят

Жители одной из пятиэтажек в Ноябрьске готовят обращение в прокуратуру. Люди намерены остановить строительство десятиэтажного жилого дома, который вырастет буквально перед окнами их дома. Участок, где планируется строительство новой десятиэтажки, огородили забором. Здесь уже дежурит охрана. И пока застройщик готовится приступать к работам, жильцы соседней пятиэтажки созывают собрания, чтобы решить, как прекратить еще не начатое строительство.

«Нам сказали, что три этажа вниз парковка и сам дом десять этажей. И построят его в шести метрах от нашего дома!» – рассказал «НОЯБРЬСК 24» житель дома 19 по ул. Ленина Василий Будаев.

Известие о новом соседстве особенно взволновало жителей крайнего подъезда, ведь новый дом закроет им вид, свет, да и окна квартир будут очень близко друг к другу. Переживают жильцы пятиэтажки и за сохранность жилья: «капиталка», построенная еще в восьмидесятых годах, может не пережить масштабной стройки.

«Будут проблемы с парковкой, с тротуаром. Будет отсутствовать зона отдыха, негде будет ходить и гулять с детьми», – возмущаются жильцы.

Строить дом здесь будет Анатолий Гампель. Участок он выиграл на открытых торгах. «Проект уже прошел согласования и экспертизу в Салехарде. Всем требованиям он соответствует и повлиять на конструкцию старой пятиэтажки не может. Где торец дома, там будет только два этажа. Поэтому я не понимаю волнений», – уверяет Гампель.

Планы строительства, как это и положено по закону, выносились на публичные слушания. Вот только из жильцов дома на них никто не пришел. А вот на встречу с главой администрации и застройщиком в минувшие выходные пришли практически все недовольные. Только теперь повлиять на решение вопроса жители смогут вряд ли. У застройщика есть весь пакет документов. Отведенные сроки для выдачи разрешения истекают 5 мая. До этого момента власти должны будут либо выдать строителям разрешение, либо отказать. Вот только законных причин для отказа в муниципалитете не видят.