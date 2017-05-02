В Ноябрьске женщина случайно родила двойню

Появление сразу двух малышей стало сюрпризом не только для врачей

Этот случай в перинатальном центре называют если не уникальным, то однозначно интересным. Несколько дней назад рано утром в центр поступила пациентка. Роды у женщины начались раньше срока.

«При осмотре врачами было установлено, что малыш находится в неправильном положении. Осложнение, на самом деле, серьезное. Время в таких ситуациях идет на секунды, потому что есть серьезный риск для жизни и малыша, и мамы», – говорит заместитель главного врача ЦГБ по акушерству и гинекологии Арсен Арутюнянц.

Женщину в экстренном порядке отправили в операционную. Тогда и выяснилось, что будущая мама беременна двойней. На учете по беременности женщина не состояла и о том, что вместо одной малышки на свет появятся две, узнала, что называется, постфактум. Операция прошла успешно. И мама, и малышки находятся под наблюдением врачей.