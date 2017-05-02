Десятилетний мальчик погиб, упав с высоты

Следователи начали проверку по факту ЧП

В Надыме школьник погиб, упав с высоты. Это случилось в воскресенье, 30 апреля. Тело ребенка нашли вечером в заброшенном ангаре в центре города.

Ямальские следователи начали проверку по факту ЧП. Уже установлено, что в тот день погибший мальчик вместе с одноклассником пробрались в здание, чтобы его обследовать.

«Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий поскользнулся и упал вниз. Его друг выбежал на улицу и попросил помощи у прохожих. Приехавшая по вызову служба «скорой помощи» констатировала смерть ребенка», – сообщили в СК ЯНАО.

Место происшествия следователи уже осмотрели. Очевидцы опрошены. Сейчас оперативники выясняют, кому принадлежит здание.

В Ноябрьске тем временем подростки облюбовали заброшенное здание ДК «Днепр». Фото уже обсуждают в социальных сетях.

«Они почти каждый день там вечером с крыши в сугроб прыгают, развлекаются, как могут», – пишет Вадим Соколов.

Фото соцсети.