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06.02 Баннер справа сбоку 2

В Ноябрьске спецслужбы переходят на усиленный режим работы

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В Ноябрьске спецслужбы переходят на усиленный режим работы

Первого и девятого мая улицы города будут перекрыты

Глава региона дал поручение усилить в дни проведения майских праздников меры безопасности. На особый режим работы переходят «силовики» во всех городах Ямала.
Так, в Ноябрьске 1 и 9 мая центральные улицы будут перекрыты автобусами и грузовыми автомобилями. Помимо полицейских на дежурство заступают казаки, народная дружина, сотрудники ЧОПов, Росгвардии и линейной полиции.
«В том числе к работе будут привлечены кинологи и группы быстрого реагирования. Все это связано с усилением антитеррористических мер на территории округа», – сообщают в муниципалитете.
О том, что меры безопасности и борьбы с терроризмом на Ямале будут ужесточаться, губернатор объявил еще в начале апреля. Поручение главам муниципалитетов он дал после известия о теракте в питерской подземке. Взрыв в вагоне метро, напомним, произошел 3 апреля. Трагедия унесла жизни 16 человек.

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