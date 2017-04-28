«Единая Россия» готовит кандидата на место Шаповаловой

Выбирать будут из трех претендентов

Степан Афонькин, Дмитрий Карсаков и Юрий Захаров готовы представлять партию в Городской Думе. Сегодня в местном отделении «Единой России» прошло предварительное голосование. По его итогам партийцы и выберут достойного кандидата, который представит партию на довыборах в Думу.

«Мы сразу анализируем кандидатов, за которых проголосовали. Это те граждане, которым доверяют люди, за которых могли бы проголосовать, которые могли бы представлять партию в наилучшем виде в разных избирательных округах», – поясняет председатель счетной комиссии Снежана Нестеренко.

Свое мнение на предварительном этапе выразили члены партии и жители 22-го избирательного округа, этой район школы № 10 и спорткомплекса «Факел».

Напомним, место в Городской Думе стало вакантным после того, как вице-спикер Елена Шаповалова досрочно сложила полномочия. Выбирать депутата, который займет свободное кресло в представительном органе, горожане будут в единый день голосования.