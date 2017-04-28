На Ямале назвали дату официального закрытия зимников

Введены ограничения на ледовой переправе Салехард – Лабытнанги

Уже сегодня проезд по сезонным дорогам закрыт для неполноприводных автомобилей, а с понедельника, 1 мая, прекратят работу все зимники в регионе. На ледовую переправу Салехард – Лабытнанги не пускают автомобили весом свыше 20 тонн.

При этом, сообщают в правительстве региона, дороги могут быть закрыты и раньше: погода в эти дни в регионе будет теплой. Сейчас водителям, которые планируют выезжать на зимники, рекомендуют оповещать об этом диспетчеров. Они же владеют и полной информацией о ситуации на ямальских сезонных дорогах. Номер телефона диспетчерской 8 (34922) 7-17-04.