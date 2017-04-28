Москвичи обыграли «Салават Юлаев» на «Кубке Газпром нефти»

Финальная игра турнира закончилась с разгромным счетом 3:0

Юные «армейцы» – обладатели Кубка «Газпром нефти». В суперфинале, который накануне завершился в Омске, москвичи переиграли «Салават Юлаев». За решающим матчем с трибун арены следили почти восемь тысяч зрителей, а в прямом эфире игру транслировал телеканал КХЛ. Победители одержали верх над лидерами восточной конференции со счетом 3:0.

«Мы все стали свидетелями захватывающей и бескомпромиссной игры, победу в которой одержал сильнейший. Таким и должен быть суперфинал крупнейшего европейского турнира. «Кубок Газпром нефти» продолжит развиваться из года в год и удерживать высокий уровень организации. Наша цель – вдохновить участников на упорную ежедневную работу, без которой нельзя добиться новых высот и рубежей. Я уверен, что участие в таком грандиозном событии станет для ребят важным этапом хоккейной карьеры и запомнится навсегда!» – отметил глава оргкомитета турнира, член Правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Впервые за 11-летнюю историю «Кубка Газпром нефти» в турнире приняли участие 27 команд из пяти стран – Финляндии, Латвии, Казахстана, Белоруссии и России. Всего за пять дней соревнований сыграно 67 матчей, на лед вышло почти 600 юных хоккеистов, заброшено 432 шайбы.

«Кубок Газпром нефти» – это крупнейший социальный проект компании в области развития детского спорта. Он реализуется в рамках программы «Родные города». При ее же содействии во всех регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы. К примеру, в Ноябрьске появилась ледовая арена «Авангард». Так что, вероятно, уже в следующем розыгрыше бой фаворитам даст и сборная Ямала.

Фото gazprom-neft.ru