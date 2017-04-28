Авария под мостом. Есть пострадавшие

Обстоятельства ДТП пока неизвестны

Сегодня, 28 апреля, рано утром на ул. Магистральной столкнулись два автомобиля: иномарка и «Лада». В ГИБДД города сообщают, что в аварии пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Другие обстоятельства ДТП пока неизвестны.



Днем ранее в Ноябрьске в аварии пострадал пешеход. Это произошло днем 27 апреля на промзоне. Согласно официальным данным, водитель «Форд-Фокуса», выезжая со второстепенной на главную, сбил мужчину. Пострадавший в этот момент находился на проезжей части. В сводке указано, что мужчина пытался убрать с дороги молоток.